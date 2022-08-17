Минниханов потребовал передать государству очистные сооружения нерадивых собственников

Вопросы экологии давно вышли за рамки личного благополучия граждан и определяют национальную безопасность государства, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Безопасности РТ в Казанском Кремле. Особое внимание он призвал обратить на водные объекты, призвав передавать государству очистные сооружения недобросовестных собственников.

«Татарстан – один из самых многоводных регионов России. Сегодня в республике наблюдается негативное состояние речных систем — малые реки деградируют и отмирают», – констатировал президент республики.

К причинам этих проблем он отнес строительство, откачивание подземных вод и падение уровня грунтовых вод, сброс отходов сельскохозяйственного и промышленного производства. Кроме того, на качество водоемов влияет накопление в донных отложениях малых рек опасных биогенных химических загрязнений, так как в реки попадают неочищенные сточные воды объектов коммунального и сельского хозяйства и промышленных предприятий, добавил Минниханов.

Не менее опасны нерегулируемые диффузные стоки или грязь, которая попадает в водоемы с автомобильных дорог, полей, территорий промышленных предприятий, сказал он и призвал найти конструктивные решения этих проблем.

«Главное, чтобы во всех населенных пунктах у нас была вода для полива приусадебных хозяйств, для бытовых нужд. Сегодня должна жестко контролироваться и работа очистных сооружений», – подчеркнул Президент Татарстана. В частности, по словам Минниханова, не обеспечена надлежащая эксплуатация очистных в Пестречинском и Тюляченском районах.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В течение двух недель он поручил подготовить конкретные поручения по улучшению ситуации. В частности, предполагается подготовить обращение в адрес Правительства РФ о продлении федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2030 года и о принятии федерального проекта «Оздоровление Камы».

«Оздоровление Волги и Камы – очень востребованные программы, – сказал Рустам Минниханов. – Мы обязательно подготовим это обращение. Считаю, что невозможно отделить Волгу от Камы, так как половина Волги – это вода из реки Кама».

Надзорные органы Минниханов призвал обратить внимание на недобросовестные хозяйствующие субъекты, которые загрязняют водные объекты. «К ответственности надо привлекать виновных лиц, и занимать принципиальную позицию. В некоторых ситуациях, я считаю, штрафовать надо не предприятия, а должностных лиц», – добавил он.

При формировании программы 2023 года в сфере охраны водных объектов упор нужно сделать на улучшение существующих очистных, считает Президент РТ.

«Если частные компании не могут обеспечить работу очистных сооружений, надо передавать их государству. Если эксплуатация невозможна из-за неверных проектных решений – надо приглашать специалистов», сказал он.

Главам районов он посоветовал самим вникать во все вопросы строительства, реконструкции и дальнейшей эксплуатации очистных сооружений.

«Наша мягкотелость и непринципиальность приводят к тому, что допускается загрязнение рек, водных объектов», – сказал Минниханов и предложил, чтобы один из заместителей министра строительства контролировал вопросы, связанные с возведением объектов экологии, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, что всего на территории Татарстана расположено 174 очистных сооружения, из них 81 – в государственной собственности, 93 – в частной. При этом 73 сооружения не справляются с очисткой сточных вод. За 2019-2022 годы в республике было построено и реконструировано 12 очистных сооружений. Финансирование составило 5,1 млрд рублей из федерального и 2,75 млрд рублей из республиканского бюджетов.