За пять лет объемы переработки сельхозпродукции в Татарстане выросли в 1,5 раза

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За последние пять лет объемы переработки сельскохозяйственной продукции в Татарстане выросли в полтора раза. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Отдельный вопрос – переработка сельхозпродукции. Мы проанализировали торговые сети. В них реализуется много продукции, которая изготовлена в соседних регионах из нашего сырья. Я не возражаю, но сырье-то наше. Это, например, молочная продукция», – сказал он.

По словам руководителя республики, в прошлом году в Татарстан такой продукции завезено на 130 млрд рублей.

«Мы никаких ограничений не делаем. Но когда есть покупательский спрос у населения республики, почему этот бизнес у себя не настроить? У нас сырьевая база есть», – отметил он.

Минниханов добавил, что остается актуальной проблема с фальсификацией продукции, в первую очередь –молочной.

«Необходимо усилить контроль за незаконным оборотом пищевой продукции, особенно в социально значимых учреждениях. Надо своевременно принимать меры реагирования», – подчеркнул он.