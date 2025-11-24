За пять лет на ремонт дорог в Набережных Челнах направили 10 млрд рублей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

В Набережных Челнах за последние пять лет на ремонт улично-дорожной сети выделили 9 млрд 760 млн рублей. Только в 2025 году сумма финансирования составила более 4,5 млрд рублей, став крупнейшей за весь период. Об этом на еженедельном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

«Общая сумма выделенных средств за пять лет составляет 9 млрд 760 млн рублей, что, помимо приведения дорог в нормативное состояние, позволило решить 4 596 заявок в системе Народный контроль», – отметил Вильданов. По его словам, значительную роль в привлечении финансирования сыграла конструктивная работа мэра города по взаимодействию с региональными и федеральными структурами. Такой подход укрепляет инфраструктурное развитие города и улучшает качество жизни горожан.

В 2025 году в Челнах обновили ключевые городские магистрали. Среди выполненных работ: ремонт Боровецкого моста через реку Шильну, проспекта Яшлек, улицы Машиностроительной (от Орловского кольца до проспекта КАМАЗ), а также улиц Магистральной, Орловской и Маршала Жукова.

Дополнительно выполнены работы по устройству дорожной разметки, ремонту проездов промышленно-коммунальных объектов, внутриквартальных проездов, подъездных путей к социально значимым объектам, устранению колейности, ремонту дорог частного сектора и капитальному ремонту подъездной дороги к СНТ Прибрежный.

Мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что обновление дорожного покрытия уже дало эффект – в городе снизилось количество ДТП.

Сейчас формируется план дорожных работ на следующий год.