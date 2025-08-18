За пять лет Казани направили 76 млрд рублей на национальные проекты

За пять лет на реализацию национальных проектов в Казани направили порядка 76 млрд рублей. В городе построили 26 новых детских садов на 10 тыс. мест, что позволило сократить очереди, 15 школ почти на 20 тыс. мест, пять дополнительных корпусов на 5 тыс. мест и создали детские технопарки «Кванториум». О достижениях на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

По словам спикера, в здравоохранении за это время открылись 12 гериатрических центров, построен Центр детской онкологии на 100 мест, многопрофильная поликлиника в ЖК «Салават Купере», новое здание филиала городской поликлиники №6 в Дербышках.

Также проведены капитальные ремонты поликлиник №3 и №4, женской консультации на ул. Даурской и детской поликлиники №9 с филиалом.

Было проведено обновление объектов культуры – 95% учреждений получили новые или отремонтированные здания. Завершено строительство ключевых дорог, отремонтировано 110 участков общей протяженностью более 130 км. Введены в эксплуатацию 240 автобусов на газомоторном топливе, благоустроены 23 парка и сквера, выполнена рекультивация Самосыровского полигона.

С 2025 года перечень национальных проектов расширен семью новыми приоритетными направлениями: сохранение населения и укрепление здоровья, поддержка семьи, реализация потенциала личности, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики и технологическое лидерство, а также цифровая трансформация управления и социальной сферы.

Казань участвует в реализации 9 из 12 национальных проектов Татарстана в рамках 25 региональных проектов, на которые в этом году выделено более 7 млрд рублей – 5 млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд из республиканского.

«Главная цель любого национального проекта – сделать жизнь людей удобнее и безопаснее, поэтому, несмотря на все вызовы последних лет, поставленные цели были достигнуты», – отметил Ильдар Шакиров.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.