Метшин: Может показаться, в Казани происходят чудеса, но это результат планомерной работы

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул роль национальных проектов в развитии столицы Татарстана и всей страны.

«Национальные проекты охватывают все больше сторон жизни. Появились новые направления – повышение производительности труда, модернизация производства, совершенствование условий в центрах занятости. Недавно мы посетили новый центр, и это совершенно другой уровень работы с кадрами», – отметил он.

По словам мэра, государственные механизмы могут показаться небыстрыми, но их результат очевиден.

«Мы видим не только новую Казань, новый Татарстан, но и новую Россию. Изменения происходят во всех регионах нашей страны. Это страна под руководством Президента, которая осмысленно движется в свое будущее, осознает свою важную роль и ответственность перед населением», – сказал Метшин.

Он добавил, что национальные и республиканские проекты помогают развивать те сферы, где раньше отмечался дефицит внимания, внедрять современные методы работы и повышать темпы развития.

«Может показаться со стороны, что в Казани происходят какие-то чудеса, но на самом деле это результат планомерной системной работы. Казань становится такой благодаря национальным, республиканским и городским проектам, а также труду наших горожан. Это тот случай, когда мы все в одной лодке и вместе работаем на улучшение качества жизни», – подчеркнул мэр.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.