За пять лет бизнес-омбудсмену Татарстана поступило 25 тыс. обращений

За последние пять лет бизнес-омбудсмену Татарстана поступило 25 тыс. обращений от предпринимателей. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«20% обращений касаются действий или бездействия органов местной власти. Следующий вопрос по количеству обращений – разъяснение законодательства. По этому вопросу фермеры чаще к нам обращаются, потому что разбираться в требованиях им порой сложно», – рассказал помощник Раиса РТ.

Абдулганиев отметил, что 8% обратившихся просили разъяснить существующие меры поддержки, 6% обратились за юридической консультацией. 5% обращений касались исполнения госконтрактов, 4% – маркировки товаров.

«Постепенно снижается количество обращений по твердым коммунальным отходам, рейдерским захватам», – подчеркнул он.