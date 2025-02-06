Байтемиров призвал подключить к поддержке сельхозкооперативов муниципалитеты

Грантовой поддержки недостаточно не столько для сельскохозяйственного потребительского кооператива, а больше для развития сельских территорий и предпринимательства. Об этом заявил президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров на 25-м съезде этой организации.

«В большинстве районов Татарстана, да и в России, в регионах ПФО развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов поддерживается только в рамках госпрограмм. Имею в виду грантовую поддержку», – сказал он.

По мнению Байтемирова, необходимо подключить к поддержке сельхозпотребкооперативов и муниципальные районы. Для этого нужно использовать средства республиканских программ, заложенные в бюджетах муниципалитетов.

Оказывая поддержку сельхозкооперации, государство решает сразу несколько проблем, добавил он. Так, у мелких товаропроизводителей появляется гарантированный канал сбыта собственной продукции. Также субсидии и субвенции кооперативам помогают развивать инфраструктуру рынка, которую смогут использовать все малые формы в АПК.

С 2020 по 2024 год грантовую поддержку получили 50 сельскохозяйственных потребкооперативов на сумму 925 млн рублей. На один кооператив в среднем пришлось 18,5 млн рублей за год, отметил президент ассоциации.

«Эта цифра довольно низкая. Чтобы поставить производство, такой суммы явно недостаточно. Поэтому прошу на это обратить внимание», – заключил он.