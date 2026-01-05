За пять дней праздников в Татарстане на пожарах погибли два человека

Фото: «Татар-информ»

За пять дней новогодних каникул в Татарстане произошло 57 пожаров, в результате которых погибли два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

С 31 декабря по 4 января огонь причинил вред здоровью трем жителям республики, еще четверых удалось спасти. Кроме того, пять человек получили травмы при использовании пиротехники.

Основными причинами пожаров в праздничные дни стали: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.