В новогоднюю ночь в Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в новогоднюю ночь и в первые часы 2026 года пять человек получили травмы при использовании пиротехники. Пострадавшие – жители Казани, Аксубаево и Высокой Горы, среди них четырехлетний ребенок. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным медиков, в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу обратились:

23:20, 31 декабря, Казань, ул. Докучаева – 32‑летний мужчина получил травму глаза от петарды. После осмотра его отпустили домой.

01:20, 1 января, Казань, ул. Школьная – 36‑летний мужчина с гематомой век и эрозией роговицы был госпитализирован.

03:41, 1 января, Казань, ул. Ибрагимова – 73‑летняя женщина получила легкий термический ожог глаза. Назначено амбулаторное лечение.

04:49, 1 января, Аксубаево, ул. Раиса Беляева – 43‑летняя женщина обратилась с контузией правого глаза. Отпущена домой.

В Детскую республиканскую клиническую больницу поступила:

21:00, 31 декабря, Высокая Гора – 4‑летняя девочка с ушибом глазного яблока. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение.

В республике до 12 января действует особый противопожарный режим, который ограничивает использование пиротехники рядом с промышленными объектами, жилыми домами и местами массового пребывания людей.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают: покупать фейерверки следует только в специализированных магазинах, проверять срок годности, целостность упаковки и наличие инструкции.

Также важно выбирать безопасную площадку для запуска, соблюдать дистанцию и строго следовать инструкции. Пиротехнику запрещено использовать в помещениях, на балконах, крышах, а также вблизи опасных объектов и при неблагоприятной погоде.