За прошлый год в Татарстане прооперировали 16 тысяч пациентов с катарактой

Из всего перечня болезней глаз татарстанцы чаще всего страдают рефракцией: близорукость, дальнозоркость, астигматизм и прочее –, следующей по распространенности стоит катаракта, а третья проблема – глаукома. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Республиканской клинической офтальмологической больницы.

В клинике напомнили, что сегодня, 8 августа, отмечается Международный день офтальмологии.

Фото: Пресс-служба Республиканской клинической офтальмологической больницы

За прошлый год татарстанские врачи сделали более 16 тысяч операций только по удалению или факоэмульсификации катаракты с установлением искусственного хрусталика. Все эти операции были сделаны по ОМС, добавили в РКОБ.

За прошлый год около 800 тысяч раз пациенты приходили к врачам-офтальмологам в поликлиники с различными жалобами.

«Офтальмологи Республиканской клинической офтальмологической больницы имени профессора Адамюка помогают десяткам тысяч людей обрести новое зрение, применяя современные технологии рефракционной хирургии, микрохирургии катаракты, глаукомы, лазерного лечения патологии сетчатки, витреоретинальной хирургии, реконструктивные вмешательства после тяжелых травматических повреждений органа зрения. Только за неотложной помощью в клинику обращаются ежегодно около 40 000 пациентов», – добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Республиканской клинической офтальмологической больницы

Тяжелые болезни глаз – дегенеративные процессы, атрофия зрительного нерва, которые раньше приводили к слепоте – сегодня уже успешно лечатся. Новые технологии позволяют спасти зрение в самых сложных случаях: после попадания осколка, разбитого стекла, железного прута.

«Татар-информ» рассказывал историю, как врачи РТ спасли челнинца, который едва не потерял зрение из-за осложнений после Covid-19.

Фото: Пресс-служба Республиканской клинической офтальмологической больницы

Специалисты настоятельно рекомендуют заниматься профилактикой болезней зрения. Главное – отказаться от вредных привычек, носить качественные солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета, наблюдать за уровнем сахара в крови, давлением и уровнем холестерина, правильно питаться и регулярно обследоваться у офтальмолога, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания и успешно их лечить без ухудшения зрения.