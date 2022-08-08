Врачи РТ спасли челнинца, который едва не потерял зрение из-за осложнений после Covid-19

Пациента пятой больницы Набережных Челнов спасли от серьезного осложнения после новой коронавирусной инфекции, мужчина едва не потерял зрение и глаз. Об этом рассказали в клинике.

Врачи объяснили, что Владимир Никифоров едва выжил после коронавируса, 90% легких были поражены, но после выздоровления он столкнулся с необычным проявлением постковидного синдрома.

Фото: пресс-служба горбольницы №5 Набережных Челнов

«Я перестал видеть, началось гнойное воспаление левого глаза. Думал: "Ну как так, легкие же были поражены, а при чём здесь глаз?". Вопрос уже стоял о его удалении. Я очень благодарен заведующему офтальмологическим отделением Рифату Замалиеву, врачу-офтальмологу Николаю Михайлову за то, что спасли мой глаз. Я начал им видеть, что в моей ситуации было невероятным», – рассказал пациент.

Заведующий отделением объяснил, что Covid-19 поражает не только лёгкие, но и другие органы и системы организма, оно у всех протекает по-разному и может оставить тяжелые последствия, у этого пациента осложнение было на орган зрения.

«У пациента развился эндофтальмит – это гнойное воспаление всех внутренних оболочек глаза с практически полной его атрофией. Мы направили Владимира в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в Казани, где ему сделали операцию. Затем ему требовалось серьезное консервативное лечение. Он его уже трижды прошел в нашем отделении», – добавил Рифат Замалиев.

Фото: пресс-служба горбольницы №5 Набережных Челнов

По его словам, большое чудо, что врачи сохранили глаз и частично вернули зрение. Офтальмолог настоятельно рекомендовал всем, перенесшим Covid-19, пройти углубленную диспансеризацию, чтобы сохранить здоровье.