За прошлый год в Татарстане более 500 детей стали жертвами преступлений

Фото: rais.tatarstan.ru

За 2023 год в Татарстане 568 детей были признаны потерпевшими по уголовным делам. Об этом на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ рассказал глава ведомства Валерий Липский.

«За прошлый год было возбуждено 775 дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. 337 из них направлены в суд. 568 несовершеннолетних признаны потерпевшими», – рассказал он.

Глава ведомства привел в качестве примера ситуацию с матерью из Казани Евгенией Артюхиной. Напомним, в ноябре 2022 года женщина поссорилась со своим возлюбленным, после чего избила полуторогодовалую дочь руками и ногами, а затем выставила ребенка на неутепленный балкон в футболке и подгузнике. Весь процесс женщина снимала на видео. В итоге 34-летнюю мать приговорили к 4 годам колонии общего режима.