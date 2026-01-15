За прошлый год татарстанцы отдали мошенникам 5,4 миллиарда рублей

Фото: © «Татар-информ»

За прошлый год мошенники выманили у жителей Татарстана 5 млрд 644 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Всего за прошлый год аферисты выманили у жителей республики 5 млрд 644 млн рублей. За год до этого, в 2024-м, эта цифра была выше на 15 млн и составляла 5 млрд 659 млн рублей», – сообщил он.

Кроме того, по данным МВД, в 2025 году мошенникам удалось обмануть 131 несовершеннолетнего жителя республики.

