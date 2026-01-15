«Родителей посадят, если не пришлешь данные карты»: как мошенники охотятся за детьми

Просят сообщить номер маминой кредитки, чтобы выиграть смартфон, или угрожают, заставляя раскрыть личные данные родителей, а потом крадут все деньги – так мошенники обманывают детей и подростков. Какие схемы чаще всего используют аферисты? О чем необходимо поговорить с детьми? Как уберечь свои накопления? Об этом в материале «Татар-информа».





За прошлый год аферисты выманили у жителей республики всех возрастных категорий 5 млрд 644 млн рублей

Фото: © «Татар-информ»

За прошлый год татарстанцы отдали мошенникам более 5 миллиардов

По данным МВД Татарстана, за 2025 год жертвами телефонных и кибермошенников стал 131 житель Татарстана в возрасте до 18 лет. Всего за прошлый год аферисты выманили у жителей республики всех возрастных категорий 5 миллиардов 644 миллиона рублей. За год до этого, в 2024-м, эта цифра была выше на 15 миллионов и составляла 5 миллиардов 659 миллионов рублей.

«Случаев мошенничеств с участием детей стало немного меньше, но они продолжают происходить. В этом году уже появились новые случаи. В период новогодних каникул обманули 14-летнюю девочку. Она увидела в одной из групп мессенджера Телеграм информацию о розыгрыше, вступила в эту группу и приняла участие в розыгрыше. Спустя время ей пришло сообщение о том, что она выиграла 200 тысяч рублей», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Девочке сообщили: чтобы получить выигранные деньги, она должна указать данные банковской карты и оплатить комиссию – 3,5 тысячи рублей.

«Девочка внесла названную сумму, после этого ее попросили оплатить еще и налог от выигрыша, который якобы составляет 5 тысяч рублей. Она и эту сумму внесла, после чего ее снова попросили сделать взнос. Тогда она поняла, что попалась на уловки аферистов. Ее родители обратились в полицию», – объяснил он.

Различные розыгрыши в Сети становятся приманкой для подростков. Особенно часто, по данным полицейских, дети и подростки ведутся на возможность выиграть новенький iPhone.

Радис Юсупов отметил, что, несмотря на блокировки различных онлайн-игр, дети скачивают VPN и продолжают в них играть, а там их тоже поджидают мошенники Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Детей пугают, что их родителям грозит тюрьма, если они не передадут данные карты»

Еще один способ, который используют киберпреступники, обманывая детей и подростков, – запугивание и шантаж.

«В этом году мы зафиксировали два таких случаях: в одном из них мошенники общались с ребенком через мессенджер, в другом – звонили ему через сотовую связь. Один из потерпевших – 9-летний житель Татарстана. Через Телеграм ему сообщили, что его родителям грозит тюрьма. Чтобы этого не случилось, ему предложили взять мамин телефон, открыть банковское приложение и сфотографировать данные», – рассказывает Радис Юсупов.

Маме мальчик объяснил, что хочет сделать ей сюрприз, поэтому ему и понадобился ее телефон. Женщина доверилась сыну – она и не подозревала, что сюрприз окажется не из приятных.

«Ребенок передал все личные данные мошенникам. Через некоторое время женщина обнаружила, что с ее банковских счетов пропали 260 тысяч рублей. Деньги увели с помощью четырех переводов», – объяснил Радис Юсупов.

Еще в одном случае аферистам удалось обмануть 16-летнюю девочку. Ей позвонили и начали запугивать, заставили передать данные банковской карты родителей. С карты похитили 140 тысяч рублей.

Несмотря на блокировки различных онлайн-игр, дети скачивают VPN и продолжают в них играть, а там их тоже поджидают мошенники. Они начинают переписываться с детьми в чатах, входят в доверие и просят передать личные данные родителей, добавил Радис Юсупов.

Помимо кражи денег, аферисты могут втянуть детей в дропперские схемы и сделать соучастниками своих преступлений.

«Пообещав заплатить или запугивая, детей заставляют совершать определенные действия: устроить слежку, забрать наркотики из закладки или даже совершить диверсию. Ребенка могут попросить передать посылку, а что будет внутри? Может, это будет ядовитое или взрывчатое вещество? Дети могут даже не осознавать, что совершают действия, подпадающие под статью Уголовного кодекса», – объяснил сотрудник МВД Татарстана.

Детям необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя выполнять поручения незнакомцев, и напомнить, что уголовную ответственность они несут с 14 лет.

Детям необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя выполнять поручения незнакомцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Детей заманивают возможностью заработать, что-то выиграть, купить игру со скидкой»

Как действуют мошенники с точки зрения психологии и как от этого уберечь своих детей, рассказала заместитель директора по методической работе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», педагог-психолог высшей категории, психолог-эксперт Инна Идрисова.

«Ранний возраст цифровой социализации повлиял на то, что дети все чаще становятся жертвами мошенников. Ни для кого не секрет, что дети едва ли не с рождения сидят в телефоне. Этим пользуются мошенники. Недостаточный уровень критического мышления, чрезмерная доверчивость и отсутствие опыта делают их уязвимыми», – рассказала она.

Бесконтрольное использование интернета также повышает риск нарваться на аферистов.

«Кроме этого, дети часто имеют доступ к родительским телефонам, где сохранены личные, в том числе банковские данные. На это тоже ориентируются мошенники», – добавила педагог-психолог.

Как правило, связь с детьми аферисты налаживают в онлайн-играх, мессенджерах и социальных сетях.

«Заманивают детей возможностью быстро заработать большие деньги, вложиться в какие-либо проекты. Также приманивают несовершеннолетних страницы по покупке онлайн-игр, где предлагают грандиозные скидки. Участие в розыгрышах – еще одна ловушка. Дальше детей просят сообщить какие-либо данные или совершить определенные действия», – объясняет она.

Инна Идрисова: «Дети часто имеют доступ к родительским телефонам, где сохранены личные, в том числе банковские данные» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Самое главное в общении с детьми – доверие»

Ответственность за все, что происходит с детьми, естественно, ложится на родителей, подчеркнула Инна Идрисова.

«Учителя и воспитатели, конечно, тоже должны заниматься этими вопросами, но родители играют в этом первостепенную роль. К сожалению, родители сами часто не знают правил безопасного поведения в интернете. Поэтому с ними должны проводиться беседы, им нужно рассказывать о распространенных способах мошенничества», – отметила она.

Запрещать ребенку пользоваться интернетом – не выход, он все равно найдет возможность заходить в Сеть. Логичнее научить его правилам безопасности и не оставлять его без контроля. Как говорится, доверяй, но проверяй.

«Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и в какие игры играет. Самое главное – не теряйте доверия в общении с вашими детьми. Не нужно запрещать пользоваться смартфоном, планшетом или компьютером, лучше предложите ему альтернативу. Запишите ребенка в спортивную секцию, творческий кружок – пусть у него будет возможность проявить себя. У него должна быть возможность заниматься тем, что ему будет очень нравиться, где он будет чувствовать себя успешным и где у него будет возможность общаться со сверстниками, с которыми он будет на одной волне», – рассказывает психолог.

Общение с ребенком не должно ограничиваться вопросами об успеваемости в школе. Важно спрашивать, о чем ребенок думает, что его тревожит, как складываются его отношения со сверстниками, о чем он переживает.

«Если вы чувствуете, что ребенок от вас отдаляется, не делится с вами своими эмоциями, не нужно тянуть время, стоит обратиться к психологу», – подытожила Инна Идрисова.

Обратиться за помощью можно в том числе и в центр «Росток», где оказывают психологическую помощь и детям, и их родителям.