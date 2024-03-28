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Общество 28 марта 2024 14:16

За прошлый год новых пациентов с наркологическими расстройствами стало меньше на 4%

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В Татарстане за прошлый год снизилось число людей с тяжелыми зависимостями, которые впервые оказались в поле зрения наркологов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

«По ситуации с наркологическими расстройствами в 2023 году отмечается стабилизация. Число впервые в жизни зарегистрированных больных в прошлом году снизилось на 4,2%», – отметила она.

По словам главного нарколога республики, отказ от вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни являются одним из главных направлений национального проекта «Демография», который инициировал Президент России Владимир Путин.

«Задача наркологической службы – развитие системы профилактики наркологических заболеваний, оказание высокоспециализированной помощи и обеспечение ее доступности», – отметила Резеда Хаева.

Заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части будет выступать экспертом на конференции для психологов, психотерапевтов и других специалистов помогающих профессий по работе с саморазрушением, о которой рассказывал «Татар-информ».

#Здоровье #наркомания #алкоголизм #национальные проекты
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