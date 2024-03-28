Психологи и педагоги со всей России обсудят тему саморазрушения на конференции в Казани

Завтра в Казани пройдет научная конференция для психологов, психотерапевтов и педагогов, которые работают с детьми и взрослыми. Ее посвятили борьбе с саморазрушением.

«В конференции примут участие представители всех субъектов Российской Федерации. В качестве спикеров выступят профессионалы своего дела из Беларуси, Донецкой народной республики, городов Казань, Пенза, Ярославль и других», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Она добавила, что именно эта тема была выбрана большинством голосов на прошлогодней конференции.

В основном участие будет дистанционное, однако специалисты из Казани будут проводить свои семинары из Центра социально-гуманитарного образования.

«Привлечение нашего контингента к участию в этом мероприятии – это мощный ресурс для того, чтобы происходило развитие психологов системы образования, дефектологов, самих педагогов в области психологического знания. Когда они получают возможность пообщаться с учеными теоретиками и практиками из разных регионов, приходит огромная благодарность с их стороны, серьезная обратная связь», – отметил руководитель этой некоммерческой образовательной организации дополнительного профобразования Андрей Некрасов.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, заслуженный врач РТ Анатолий Карпов, который будет выступать одним из ведущих экспертов на конференции, объяснил, что саморазрушением начинают заниматься дети и взрослые, когда невозможно себя проявить, и внутри появляется протест, который сначала направляется против обидчиков, а если это невозможно, то уходит внутрь себя.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

«Человек начинает обвинять себя во всем, начинается саморазрушение. И иногда это переходит в травматизацию себя. Например, к алкоголизму, что в итоге приводит к ситуациям опасным для жизни», – объяснил ученый.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Действительно, нередко люди разрушают себя зависимостями, это подтвердила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

Алкоголь, наркотики, курение – становятся неотъемлемой частью жизни взрослых и подростков, которым тяжело справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Как эксперт, Резеда Хаева расскажет психологам и педагогам на конференции, как в Татарстане помогают таким людям. Например, про проект «Точка трезвости», агентство рассказывало о нем ранее.

Ирина Волынец выразила надежду, что завтрашние мероприятие будет полезно участникам и экспертам, а тему обсуждения на 2025 год наметят во время подведения итогов.