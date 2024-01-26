За прошлый год население России уменьшилось почти на 244 тыс. человек

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На 1 января 2024 года численность населения в России составила 146,204 млн человек. За год количество постоянно проживающих в стране граждан снизилось на 243,8 тыс. (на 0,17%). Об сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2022 году население страны сократилось на 532,6 тыс. Таким образом, можно сказать, что «отрицательная динамика» в этом году замедлилась. Нынешние данные также не учитывают информацию по проживающим в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В целом по стране самый большой прирост населения отмечен в Московской области (плюс 59,2 тыс. человек), Москве (50,5 тыс.) и Тюменской области (41,8 тыс.). В то же время число жителей Кемеровской и Нижегородской областей уменьшилось примерно на 20 тыс. в каждом регионе. Также сократилось количество проживающих в Саратовской (минус 19 тыс. человек) и Свердловской (минус 16 тыс.) областях.