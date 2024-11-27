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Общество 27 ноября 2024 15:06

За прошлую неделю в Татарстане зафиксировано в полтора раза больше случаев коронавируса

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В Татарстане выросло число случаев Covid-19. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Очередной подъем наблюдается, он небольшой интенсивности. За последнюю неделю в полтора раза составил прирост в случаях», – отметила заместитель руководителя ведомства.

По словам санитарного врача, ситуация контролируемая. Татарстанцам достаточно соблюдать правила профилактики – мыть и обрабатывать антисептиком руки, в людных местах носить маски, избегать массового скопления людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ не вызывает опасений, подъем произойдет ближе к новогодним праздникам.

#Здоровье #коронавирус #заболеваемость
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