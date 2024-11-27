Роспотребнадзор РТ: подъем заболеваемости ОРВИ ждем перед новогодними праздниками

На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане не вызывает опасений, подъем произойдет через месяц. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией и гриппом. За 47-ую неделю текущего года зарегистрировано в сумме 12 822 случая ОРВИ и гриппа. На сегодня мы видим, что в 99% случаев циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Находки гриппа пока единичные. За прошедшую неделю только восемь случаев. Это говорит о том, что сезон только начался и грипп еще не активен», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина добавила, что эпидпорог ниже на 15%, ситуация по ОРВИ сейчас стабильная и соответствует текущему периоду.

«Подъем можно ожидать перед новогодними праздниками, с учетом того, что будет большое количество мероприятий с массовым скоплением людей. И тут важно помнить о мерах профилактики. Традиционно мы ждем еще один подъем заболеваемости после новогодних каникул, когда вновь будут формироваться коллективы – это середина - конец января», – подчеркнула заместитель руководителя ведомства.