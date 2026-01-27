news_header_top
Происшествия 27 января 2026 12:39

За прошлую неделю в Татарстане задержали 142 пьяных водителя

За неделю с 19-го по 25 января на дорогах Татарстана было задержано 142 пьяных водителя, такие данные «Татар-информу» предоставили в республиканской Госавтоинспекции.

Всего за этот период на дорогах республики было зарегистрировано 30 ДТП, семь человек в которых погибли, а 36 получили травмы.

Кроме того, с 19-го по 25 января в ГАИ Татарстана зарегистрировали 449 случаев выезда на встречную полосу и 2157 случаев, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности. Также 201 протокол составлен на водителей, перевозивших детей не по правилам, а еще 426 штрафов выписали водителям, которые не уступили дорогу пешеходам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первые восемь дней января сотрудники Госавтоинспекции Татарстана поймали 299 нетрезвых водителей.

В ГАИ напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном нарушении, водителю может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, автомобиль нарушителя может быть конфискован.

