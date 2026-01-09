news_header_top
Происшествия 9 января 2026 11:54

В первую неделю января в Татарстане поймали почти 300 пьяных водителей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане за первые восемь дней января сотрудники Госавтоинспекции поймали 299 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Ранее сообщалось, что за первые четыре дня 2026 года инспекторы задержали 196 таких нарушителей. Рейды проходили по всей территории республики.

В ведомстве напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрено лишение права управления сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Аналогичные меры применяются к тем, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование.

При повторном нарушении ответственность значительно ужесточается: водителю может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, по обвинительному приговору суда транспортное средство нарушителя может быть конфисковано.

