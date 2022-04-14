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Спорт
14 апреля 2022  11:14
Дамир Садриев

«За просиживание штанов здесь не платят»: Тарасова - о сумме заработка Валиевой за сезон

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что уроженка Казани Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой по итогам прошлого сезона.

По словам Тарасовой, деньги, заработанные 15-летней фигуристкой, полностью заслуженные.  

«Для неё это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешёвый», — цитирует Тарасову Sport24

Напомним, ранее сообщалось о том, что по итогам соревновательного года олимпийская чемпионка Пекина заработала 111,3 тысячи долларов. 

#фигурное катание #Камила Валиева #Татьяна Тарасова
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