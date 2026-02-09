news_header_top
Происшествия 9 февраля 2026 10:24

За прошедшую неделю автоинспекторы задержали в Казани 37 пьяных водителей

За прошедшую неделю на дорогах Казани задержали 37 водителей, которые сели пьяными за руль, сообщает Госавтоинспекция города.

По данным ведомства, всего со 2 по 9 февраля произошло 2066 аварий, 14 из них – с пострадавшими. В общей сложности в ДТП получили травмы 15 человек.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что у казанца Андрея Лаухина конфисковали автомобиль марки Belgee за повторную попытку сесть за руль после горячительных напитков. Решение изъять машину принял Московский суд Казани. Кроме конфискации личного транспорта, мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ.

#пьяные водители #пьяный за рулем #гаи
