Происшествия 6 февраля 2026 14:52

У казанца изъяли авто и отправили его на исправительные работы за пьяное вождение

Московский суд Казани вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль пьяным. Андрея Лаухина приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на два с половиной года.

Его автомобиль марки Belgee, который до этого момента находился на штрафстоянке, был конфискован государством.

Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Тогда за пьяное вождение его приговорили к штрафу в 45 тыс. рублей и лишению прав на год и шесть месяцев.

#пьяный за рулем #гаи
