За прошедшие сутки мошенники обманули восемь татарстанцев на 16 млн рублей

За прошлые сутки в Татарстане мошенники обманули восемь человек, на сумму 16 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ, младший советник юстиции Михаил Желаев.

«Среди обманутых пенсионер, сотрудник Росгвардии и один сотрудник МЧС», – рассказал Желаев.

Ранее «Татар-информ сообщал, что с начала года мошенники украли у татарстанцев более одного миллиарда рублей.