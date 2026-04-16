С начала года мошенники украли у татарстанцев более миллиарда
На пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.
«С начала года в Татарстане зафиксировано 3 437 случаев мошенничества. Всего мошенникам удалось украсть 1 млрд 211 млн 729 тысяч рублей», – рассказал Радис Юсупов.
Это значительная сумма, однако она на 53 млн меньше, чем в прошлом году, отметил он.