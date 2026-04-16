Происшествия 16 апреля 2026 14:15

С начала года мошенники украли у татарстанцев более миллиарда

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С начала года мошенники украли у татарстанцев 1 млрд 211 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«С начала года в Татарстане зафиксировано 3 437 случаев мошенничества. Всего мошенникам удалось украсть 1 млрд 211 млн 729 тысяч рублей», – рассказал Радис Юсупов.

Это значительная сумма, однако она на 53 млн меньше, чем в прошлом году, отметил он.

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

