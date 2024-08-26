Магдеев посчитал, сколько детских садов и школ еще необходимо Челнам

В Набережных Челнах сохраняется необходимость в строительстве новых образовательных учреждений. На аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев заявил, что Автограду нужны еще четыре новых детсада и две школы.

«У нас хорошая тенденция. Не в каждом городе это есть. Этот процесс будет продолжаться до 2031 года — количество детей будет расти. Нам еще минимум две школы необходимы. В Замелекесье и новостроящемся 72-м комплексе. И четыре детских садика, иначе мы будем в очень сложном положении. Но дорогу осилит идущий, нужно и дальше в этом направлении двигаться, — отметил глава Челнов.

Магдеев напомнил, что профильный лицей, который откроется в этом году в 65-м комплексе, разгрузит соседнюю школу № 42. Если бы школу не построили, детям пришлось бы учиться в третью смену. «Мы этого не допустили», — прокомментировал мэр.

Срок строительство новой школы занимает 18 месяцев, в Челнах учреждение возвели за полгода. «Укрепление материально-технической базы необходимо продолжать далее», — поручил руководитель города.

Ранее Магдеев выразил сожаление по поводу переноса Дня знаний на 2 сентября, о чем сообщал «Татар-информ».