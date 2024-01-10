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За праздники диспетчерская служба Минстроя Татарстана зарегистрировала 93 аварии в ЖКХ
В период праздничных дней с 30 декабря по 8 января отделом оперативной работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ было зарегистрировано 93 аварийных случая.
«Обращения в большей степени были связаны с температурой горячего водоснабжения и управляющие организации оперативно взаимодействовали с диспетчерской службой, и все эти замечания оперативно устранялись», — пояснил первый заместитель главы ведомства Алексей Фролов.
Согласно статистике, 41 обращение было связано с проблемами по холодному водоснабжению (33 аварии в Казани, по одной — в Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, Новошешминском, Сабинском районах и Челнах), 31 — по горячему водоснабжению (27 аварий в Нижнекамском районе, три в Казани, одна — в Челнах).
Еще 10 обращений касались проблем по теплоснабжению (семь аварий в Казани, по одной — в Бугульминском, Зеленодольском районах, Челнах), девять — по газоснабжению (все в Казани) и два — по электроснабжению (в Высокогорском и Кайбицком районах).
По всем обращениям создавались заявки, на основе которых формировались авариные бригады, они оперативно устраняли возникающие ситуации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минстрой Татарстана запустил диспетчерскую службу для устранения аварий в ЖКХ в праздники.
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