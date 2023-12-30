Минстрой Татарстана запустил диспетчерскую службу для устранения аварий в ЖКХ в праздники

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В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана запущена диспетчерская служба по номеру телефона 231-14-10, куда татарстанцы смогут обратиться при возникновении аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом глава ведомства Марат Айзатуллин рассказал на совещании в Доме Правительства.

«В целях оперативного реагирования на обращения и возможные аварии в министерстве организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая осуществляет постоянный мониторинг аварийных ситуаций и их устранение», — сказал министр.

По его словам, диспетчерская служба будет взаимодействовать с оперативным дежурным Главного управления МЧС России по РТ, с органами местного самоуправления, коммунальными организациями для получения оперативной информации и решения каких-либо проблем, связанных с устранением аварий.

«Особое внимание в праздники необходимо уделить обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов, уборке от снега дворовых территорий, расчистке снега с крыш и своевременному вывозу мусора. Прошу глав муниципалитетов, руководителей ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов взять все эти вопросы под личный контроль», — сказал Айзатуллин.

Кроме организаций ЖКХ в режиме готовности находится ГУП «Татлизинг», на базе которого создан аварийно-технический запас материалов и оборудования. Предприятие имеет 10 единиц дизель-генераторов общей мощностью 645 кВт, 3 единицы автотехники на шасси «КАМАЗ» с оборудованием «Кран манипулятор», 5 единиц мачт освещения и 2 мобильные котельные установки мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт, которые успешно прошли испытания.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил районам проверить подготовку служб жизнеобеспечения к праздникам.