За последний год цены на аренду жилья в Казани выросли на 21%

В Казани, в сравнении с 2022 годом, цены на аренду жилья выросли на 21%. При этом спрос все еще остается умеренным. Наибольшей популярностью пользуются квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, сообщила РБК Татарстан руководитель группы аренды ООО «Этажи-Казань» Диана Каримова.

В компании «Дом аренды Флэт» уточнили, что в среднем снять «однушку» стоит 25 тыс. рублей (+6% за последний месяц). Арендовать «двушку» обойдется в 30 тыс. рублей. За трехкомнатную квартиру придется отдать 45 тыс. рублей (ценник на подобное жилье не изменился). Квартиры с 4 и более комнатами стоят около 65 тыс. рублей (+16% за месяц).

Что касается посуточной аренды, то цены в этом сегменте по республике также выросли на 36% или до 2,4 тыс. рублей за 24 часа проживания. Так, снять на сутки однокомнатную квартиру стоит 2 тыс. рублей, а ценник за четырехкомнатные и более большие объекты — 4,5 тыс. рублей в сутки, приводит данные руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Причины роста цен на рынке аренды — падение доступности ипотеки и рост популярности Казани среди иногородних: столицу РТ все чаще рассматривают для переезда. Эксперты считают, что чем дольше ЦБ будет сохранять высокую ключевую ставку, тем дольше будет дорожать аренда.

О том, как может измениться ситуация к Новогодним праздникам, читайте в материале «Татар-информа».