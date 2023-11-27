Наценка на праздник: какой счет выставит Казань туристам за «новогоднюю» аренду жилья

В минувшем году в дни новогодних каникул – с 31 декабря по 8 января – столицу Татарстана посетили около 160 тыс. гостей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году в Казань приехало на 15% больше туристов, чем годом ранее

В минувшем году в дни новогодних каникул – с 31 декабря по 8 января – столицу Татарстана посетили около 160 тыс. гостей. Средняя загрузка площадок размещения туристов достигла 78%, а в пиковые дни начала января она доходила до 93%. Годом ранее в Казани зафиксировали почти 140 тыс. туристов, в 2021-м была аналогичная картина, рассказали «Татар-информу» в городском комитете по развитию туризма.

«Новогодние праздники в Казани традиционно отличаются высокой загрузкой. Этот год тоже не станет исключением. Бронирования отелей открыты уже с сентября, и на сегодняшний день пиковые даты в них приходятся на 31 декабря и 1-5 января. Средняя загрузка на праздники сейчас оценивается в 65-75%», – прокомментировали в ведомстве.

Более того, согласно опубликованному на днях исследованию сервиса Superjob, Казань заняла восьмое место в рейтинге туристических направлений, куда россияне хотели бы отправиться на новогодние праздники. Столице Татарстана отдали предпочтение 2% респондентов.

Популярность Казани в качестве места для празднования Нового года у туристов в комитете объясняют хорошей транспортной инфраструктурой: у города разветвленная сеть авиаперелетов, удобное расписание ж/д транспорта, комфортные маршруты для автопутешественников. Также роль играет татарстанское гостеприимство, национальный колорит и синтез культур.

«Казань – это город, где история, архитектура, гастрономия и развлечения переплетаются в своем многообразии. Столица Татарстана открыта абсолютно для разных категорий туристов. Каждый найдет здесь что-то свое», – подчеркнули в Комитете по развитию туризма.

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани на эти праздники составляет порядка 6,1 тыс. рублей за сутки – это больше, чем в 2022 году, на 10% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на посуточную аренду жилья в период Нового года вырос на 30%

Далеко не все гости Казани желают бронировать номера в отелях и хостелах. В последние годы популярность набирает посуточная аренда квартир. Например, в этом году спрос на съем жилья в период Нового года вырос примерно на 30%, сообщил «Татар-информу» генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«Казань вместе с Петербургом и Москвой входит в тройку самых популярных городов для поездок на новогодние праздники у россиян. В данный момент на нашем сервисе в столице Татарстана забронировано около 50% жилья. В этом году спрос на Казань в праздники очень высокий, он выше прошлогоднего примерно на 30%», – прокомментировал он.

По словам Кузнецова, средняя стоимость посуточной аренды в Казани на эти праздники составляет порядка 6,1 тыс. рублей за сутки – это больше, чем в 2022 году, на 10%. В обычные дни снять квартиру в столице Татарстана можно за 4 тыс. рублей. Таким образом, получается, что цены на Новый год выше в среднем примерно на треть. Наценка «за праздники» составляет от 50 до 200% в зависимости от города и конкретного временного отрезка.

Рост активности в сегменте посуточной «новогодней» аренды начинается в середине ноября, достигает наибольшей активности в начале декабря Фото: © «Татар-информ»

Ценник на съемную квартиру приближается к отметке в 10 тысяч рублей за сутки

В «Циан.Аналитике» данные отличается. По данным сервиса, средняя ставка аренды квартир на пиковые новогодние даты уже приближается к 10 тыс. рублей. Это в 2,5 раза выше обычных расценок за размещение в выходные и в 3-3,5 выше ставок в будние дни и в межсезонье.

«Повышенная праздничная наценка связана с тем, что на эти даты собственники вынуждены фактически дезавуировать одно из своих наиболее частых требований (о запрете “вечеринок”), так как в большинстве случаев эти события в той или иной форме, но будут происходить», – рассказал «Татар-информу» руководитель аналитического ресурса Алексей Попов.

Собеседник агентства также отметил, что рост активности в сегменте посуточной «новогодней» аренды начинается в середине ноября, достигает наибольшей активности в начале декабря, затем постепенно снижается, так как к тому моменту уменьшается число доступных вариантов.

Главный критерий, по которому гости ищут жилье, это территориальное расположение. Здесь важна близость к центру города или его основным туристическим местам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Елка с украшениями не так важна, как близость к центру и Wi-Fi

В сегменте посуточной аренды в Казани представлено примерно равное количество однокомнатных и двухкомнатных квартир (по 40%). Остальные варианты приходятся на нестандартные и многокомнатные лоты, отмечают в «Циан.Аналитике». На новогодние праздники увеличивается спрос на квартиры с большей площадью и большим числом комнат (по сравнению с обычными выходными). В «Суточно.ру» же говорят о том, что наибольшим спросом у туристов пользуются 1-комнатные квартиры, студии и апартаменты.

Главный критерий, по которому гости ищут жилье, это территориальное расположение. Здесь важна близость к центру города или его основным туристическим местам. А также наличие Wi-Fi, кухонной зоны для «сборки» праздничного стола. Это подтверждают и руководители казанских риелторских агентств.

«Для многих туристов важно наличие основных удобств, таких как чистое постельное белье, ванная комната, кухня или мини-кухня, а также Wi-Fi. Многие предпочитают арендовать жилье в центре города или вблизи основных достопримечательностей и развлекательных заведений, чтобы максимально упростить перемещение по городу во время праздников», – рассказала «Татар-информу» член Гильдии риелторов РТ, исполнительный директор агентства недвижимости «Флэт» Диляра Мальчикова.

Каких-то особых запросов, например, таких как жилье с новогодними украшениями и елкой, риелторы пока не встречали.

Особых запросов, например, таких как жилье с новогодними украшениями и елкой, риелторы пока не встречали Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

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Повышение спроса на посуточную аренду в праздники у туристов обусловлено многими факторами. Главный из них – это ценовая политика. Чаще всего снять жилье, пусть даже и с «праздничной» наценкой, выходит гораздо выгоднее, чем забронировать номер в отеле или хостеле.

«В квартире более уютная и домашняя атмосфера по сравнению с отелями, наличие кухни позволяет гостям готовить самостоятельно. Квартиры предлагают больше независимости и приватности по сравнению с отелями, где обслуживание и взаимодействие с другими гостями является более частым», – отмечает Диляра Мальчикова.

«Большой компанией можно снять квартиру за меньшие деньги, чем номер в отеле» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Внутренний туризм россиян в Казань набирает обороты

Слова коллеги подтверждает и член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Она также подчеркнула, что аренда квартиры в праздники – это, прежде всего, экономия.

«Большой компанией можно снять квартиру за меньшие деньги, чем номер в отеле. В двухкомнатную квартиру сможет заехать, например, до шести человек. В номерах отелей размещение ограничено. Шести гостям придется снять два номера», – рассказала Гизатова «Татар-информу».

В предстоящие новогодние каникулы риелторы, руководители сервисов по бронированию жилья и городской комитет по туризму прогнозируют повышение интереса у туристов к столице Татарстана и еще большее число гостей, чем в прошлом году. Обусловлено это тем, что внутренний туризм становится всё более популярным, а Казань – одно из топовых туристических направлений.