За последние пять лет в Татарстане спасли 16 тысяч пострадавших в ДТП

Сегодня в Академии наук Республики Татарстан проходит форсайт-сессия «Развитие транспортной мобильности региона в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства». На мероприятии обсудят беспилотные технологии, цифровую трансформацию отрасли и обеспечение безопасности на дорогах.

Участниками сессии стали ученые, представители органов власти и отраслевые эксперты из Москвы и Узбекистана, а также ученики детских автошкол, представители федерации Автомобильного спорта РТ, Казанского государственного института культуры, а также медики, автоинспекторы и многие другие.

На тематической выставке свой стенд представил Минздрав Татарстана. Медики продемонстрировали оказание первой помощи мотоциклисту при ДТП на симулированном пациенте и манекене, а также показали симуляторы для отработки навыков оказания медицинской помощи.

О том, как организовано оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в рамках пленарного заседания рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов.

«Безопасность жизнедеятельности – это не только раздел медицины или охраны труда, в первую очередь это системный подход к сохранению жизни человека. Сегодня в рамках форсайт-сессии планируется обсуждение вопросов безопасности дорожного движения, а также вопросов оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Очень важны вопросы оказания первой помощи, мы должны обучать этому наше население. Также очень важны вопросы оказания медицинской помощи в стационарных условиях и своевременного прибытия скорой помощи до места происшествия. При выполнении всех условий мы достигаем важной цели – сохранения и спасения жизней», – обратил внимание замминистра.

В Татарстане выстроена комплексная система экстренного реагирования – она включает догоспитальный и госпитальный этапы, санитарную авиацию и телемедицинское сопровождение.

Как отметил Фатихов, бригады скорой медицинской помощи и специализированные бригады Республиканского центра медицины катастроф работают в круглосуточном режиме. Они оснащены современными техническими средствами, в том числе двумя вертолетами Ансат с медицинским модулем, вертолетом Robinson и 551 санитарным автомобилем, оснащенным всем необходимым оборудованием для интенсивной терапии в процессе транспортировки.

Также в республике функционирует сеть из 21 травмоцентра вдоль федеральных и республиканских трасс, которые обеспечивают круглосуточную экстренную помощь пострадавшим. Помимо этого, в шести крупных многопрофильных больницах организована работа реанимационных дистанционных консультативных центров. Там пострадавшим в ДТП могут оперативно оказать экстренную медпомощь, а также организовать эвакуацию в течение первых суток с помощью санавиации.

В Татарстане в этом году внедрили региональную автоматизированную систему управления службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Также в апреле в республике заработал колл-центр, который принимает все вызовы скорой помощи. Это позволяет координировать работу бригад в режиме реального времени и направлять к месту ЧП ближайшую скорую вне зависимости от того, к какому району она закреплена.

Повышают уровень оказания экстренной помощи также телемедицинские консультации, как с республиканскими, так и с федеральными медицинскими центрами.

Комплексный подход к проблеме позволил сохранить жизни более 16 тысяч человек за последние пять лет.