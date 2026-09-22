Рифкат Минниханов: Будем развивать беспилотный транспорт и на земле, и в воздухе

Сегодня в Академии наук Республики Татарстан проходит форсайт-сессия «Развитие транспортной мобильности региона в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства». На мероприятии обсудят беспилотные технологии, цифровую трансформацию отрасли и обеспечение безопасности на дорогах. Участниками стали ученые, представители органов власти и отраслевые эксперты из Москвы и Узбекистана.

Фото: © Елена Фенина / «Татра-информ»

Первый пункт в повестке дня – выставка, посвященная развитию транспортной мобильности и безопасности на дорогах, где представители различных организаций показали, какой вклад в дорожную безопасность они вносят. Среди участников мероприятия – «Юные инспекторы движения», ученики детских автошкол, представители федерации Автомобильного спорта РТ, Казанского государственного института культуры, а также медики, автоинспекторы и многие другие.

«Тема безопасности дорожного движения всегда была актуальна. На сегодняшний день, при увеличении количества автомобилей как в нашей республике, так и в Российской Федерации, эта тема заслуживает особого внимания. Очень важно обсуждать эти вопросы с привлечением иностранных специалистов, делиться опытом, брать что-то новое для себя. Я очень благодарен организаторам этого мероприятия. Сегодня мы рассмотрим важные темы со всех сторон: с точки зрения науки, культуры, медицины и так далее», – рассказал главный Госавтоинспектор Республики Татарстан Рустем Гарипов.

Фото: © Елена Фенина / «Татра-информ»

Татарстан станет пилотным регионом для тестирования беспилотного общественного транспорта, отметил Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Мы узнали об этом во время подготовки к сегодняшнему мероприятию. Татарстан вошел в число пилотных регионов. Я не буду отдельно останавливаться на этом проекте, потому что мы более комплексно подходим к этому вопросу. Вопросами беспилотников мы всегда занимались, вы знаете, интеллектуальная транспортная система развивается на предприятии “КАМАЗ”, в Иннополисе и в других компаниях. В последнее время мы начали смотреть на этот вопрос шире – беспилотники нужно развивать не только для земли, но и для воздуха, и для воды. Мы стремимся к тому, чтобы транспортные средства и ездили, и плавали, и летали. К этому мы подгоним те составляющие, которые у нас есть, а в Татарстане все есть», – рассказал Президент Академии наук РТ.

Фото: © Елена Фенина / «Татра-информ»

Безопасность жизнедеятельности – это не только раздел медицины или охраны труда, в первую очередь это системный подход к сохранению жизни человека, подчеркнул заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Сегодня в рамках форсайт-сессии планируется обсуждение вопросов безопасности дорожного движения, а также вопросов оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Очень важны вопросы оказания первой помощи, мы должны обучать этому наше население. Также очень важны вопросы оказания медицинской помощи в стационарных условиях и своевременного прибытия скорой помощи до места происшествия. При выполнении всех условий мы достигаем важной цели – сохранения и спасения жизней», – обратил внимание замминистра.

Фото: © Елена Фенина / «Татра-информ»

Поделиться опытом и перенять наработки России приехал декан Нукусского филиала государственного института искусств и культуры Узбекистана Караматдин Заретдинов.

«Сегодня я представлю доклад о сопоставлении правил дорожного движения Узбекистана с Россией и другими странами. Наша национальная идеология – прививать правила безопасности на дороге должны внутри семьи. Именно родители на своем примере должны показывать детям, насколько это важно. Лишь затем ребенок осваивает эти правила в детском саду и в школе», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татра-информ»

Караматдин Заретдинов добавил, что в Узбекистане уже есть планы по созданию таких проектов, как ЮИД, которые уже показали эффективность.

Ключевым событием сессии стало пленарное заседание «Философия транспортной мобильности Татарстана: безопасность, устойчивость, цифровая трансформация».

В дальнейшем работа продолжится в четырех секциях: «Интеграция беспилотных технологий в мультимодальные транспортные сети: тренды и прогнозы развития», «Воспитание компетентного участника дорожного движения», «Культура безопасности на дорогах» и «Медицинские аспекты безопасности жизнедеятельности».