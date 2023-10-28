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За последние две недели в Татарстане завершили благоустройство 13 парков. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего в работе у подрядчиков в рамках программы благоустройства общественных пространств из 68 объектов остается 29. Выполнение по всем объектам оценивается в 94%, передает пресс-служба Раиса РТ.

Также глава Минстроя доложил о том, что в республике на 95,5% выполнен план по вводу жилья на 2023 год.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.