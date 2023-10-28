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В Татарстане план по вводу жилья на 2023 год выполнен на 95,5%
План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 95,5%. Застройщиками введено 2 млн 960 тыс. кв. метров, об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Он уточнил, что около 1 млн 163 тыс. «квадратов» от общего объема занимает коммерческое жилье – это 145 многоквартирных домов. В этой части план выполнили на 81%.
По программе социальной ипотеки возведено 36 домов. Годовой план выполнен на 90,5%.
В части индивидуального жилищного строительства годовой план уже перевыполнен – опережение составило 9%. Всего в республике построено почти на тысячу домов больше, чем запланировано.
На поддержку жилищного строительства направлены две федеральные программы: «Жилье» (общее выполнение составляет 62%) и «Комплексное развитие сельских территорий» (в работе остается один объект в Сабинском районе).
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.
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