Происшествия 16 февраля 2026 11:11

За попытку дать взятку в 22 млн налоговикам бизнесмена из Казани отправили в колонию

Дамир Махмутов
Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани огласили приговор учредителю компании по продаже оптоволокна «АБС ГРУПП» Дамиру Махмутову. Его признали виновным в покушении на дачу взятки. Дело состоит из двух эпизодов.

По версии следствия, в 2023 году некий Дмитрий Черкесов убедил Махмутова, что его компанию ожидает налоговая проверка, по итогам которой тот якобы должен будет выплатить штраф в размере 100 млн рублей.

Во избежание крупного штрафа Черкесов предложил стать посредником в передаче взятки сотрудникам налоговой службы. Услуги посредника оценивались в 22 млн рублей, из которых Махмутов сразу передал три миллиона.

Второй эпизод аналогичен первому, однако на этот раз предложение о передаче взятки налоговикам поступило непосредственно от самого Махмутова.

«Признать Махмутова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – огласил решение судья.

Уголовное дело в отношении посредника Черкесова выделено в отдельное производство.

#антикоррупция #судебное разбирательство
