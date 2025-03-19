На главу торговой фирмы в РТ возбудили дело за передачу взятки налоговой инспекции

На руководителя торговой фирмы в Татарстане возбудили уголовное дело за передачу взятки.

В декабре 2023 года и в феврале прошлого года руководитель компании «АБС ГРУПП», чтобы избежать налоговой проверки, передал через посредника взятку сотрудникам налоговой службы на общую сумму свыше 5,4 млн рублей.

Прокуратура Кировского района Казани возбудила в отношении фирмы административное дело. Организации назначили штраф в размере 10 млн рублей.

Уголовное дело в отношении взяткодателя направлено в суд для рассмотрения.