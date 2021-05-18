news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  15:24
Эвелина Киселёва

За понедельник к медикам Казани с тепловым ударом обратились два пенсионера и подросток

news_top_970_100

На станцию скорой медицинской помощи Казани за вчерашний день обратились трое жителей города с солнечным и тепловым ударами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.


«17 мая на станцию скорой медицинской помощи поступило 3 вызова к жителям, подвергшимся воздействию высокой температуры, тепловому и солнечному ударам», - отметили в ведомстве.


Помощь медиков понадобилась двум женщинам – 69 лет и 71 года, а также 15-летнему подростку. Двум обратившимся фельдшеры скорой помощи оказали всю необходимую помощь на месте, одну женщину доставили в больницу для продолжения лечения.


Напомним, что в прошедшее воскресенье также трем жителям столицы РТ понадобилась медицинская помощь после перегрева на солнце.

 

скорая помощь тепловой удар жара станция скорой помощи
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное