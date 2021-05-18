За понедельник к медикам Казани с тепловым ударом обратились два пенсионера и подросток

На станцию скорой медицинской помощи Казани за вчерашний день обратились трое жителей города с солнечным и тепловым ударами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.



«17 мая на станцию скорой медицинской помощи поступило 3 вызова к жителям, подвергшимся воздействию высокой температуры, тепловому и солнечному ударам», - отметили в ведомстве.



Помощь медиков понадобилась двум женщинам – 69 лет и 71 года, а также 15-летнему подростку. Двум обратившимся фельдшеры скорой помощи оказали всю необходимую помощь на месте, одну женщину доставили в больницу для продолжения лечения.



Напомним, что в прошедшее воскресенье также трем жителям столицы РТ понадобилась медицинская помощь после перегрева на солнце.



