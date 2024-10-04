За полугодие Госжилинспекция РТ получила 1,4 тыс. вопросов по оплате ЖКУ

За первое полугодие 2024 года в Госжилинспекцию РТ поступило 1,4 тыс. обращений от татарстанцев по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин.

«Значительная часть обращений касается правильности расчета платы за отопление и правильности перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества. Также много обращений было по вопросам расчета платы за коммунальные услуги не по показаниям индивидуальных приборов учета и отказам в перерасчете при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества», — отметил собеседник агентства.

Тыгин привел пример: в Госжилинспекцию обратились жители многоквартирного дома №38 по улице Гаврилова в Казани по вопросу правильности перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества. В результате рассмотрения обращения было выявлено нарушение порядка расчета платы и произведен возврат на общую сумму 168 тыс. рублей.

Подробнее о том, как татарстанцы могут самостоятельно проверить начисления за коммуналку и по каким графам в счет-фактурах чаще всего делают перерасчет, читайте в материале «Татар-информа» Татарстанцы вернули 217 млн рублей за ЖКУ: 4 причины для перерасчета квартплаты.