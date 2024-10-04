Татарстанцы вернули 217 млн рублей за ЖКУ: 4 причины для перерасчета квартплаты

Александр Тыгин: «Перерасчет на основе показаний приборов учета производится в конце года»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По итогам первого полугодия перерасчет произвели по 8,6 из 11,8 тыс. многоквартирных домов»

Александр Васильевич, по каким графам в платежках чаще всего производят перерасчет? По каким причинам он проводится – люди несвоевременно подают показания приборов учета или есть другие причины?

Перерасчет на основе показаний приборов учета производится в конце года. По итогам первого полугодия 2024 года перерасчет произвели по 8,6 тыс. из 11,8 тыс. многоквартирных домов, обслуживаемых АО «Татэнергосбыт». Это позволило татарстанцам вернуть 217,8 млн рублей в качестве компенсации за переплаченные коммунальные услуги. Чаще всего перерасчет платы за коммунальные услуги проводят по четырем поводам:

1. Когда выясняется, что в квартире живет гораздо больше человек, чем прописано. Если нет приборов учета, то оплата начисляется по нормативу. Если есть приборы учета на электричество и воду, то за вывоз ТКО начислят за каждого проживающего. То есть в данном случае плата увеличится.

2. Коммунальные услуги были предоставлены ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Предположим, произошла авария, водоснабжение приостановлено. Согласно закону, допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды может составлять 8 часов суммарно в течение одного месяца или 4 часа единовременно. Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет 8 часов суммарно в течение одного месяца или 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд. Если отключение воды было дольше, то должностные лица, по вине которых татарстанцы долго не получали услуги, привлекаются к административной ответственности. А жильцам делают перерасчет, уменьшают оплату, но только в том случае, если оплата производится по нормативу.

3. Если потребителя коммунальных услуг долго не было дома. Он был в отпуске, командировке, лежал в больнице. В таком случае тоже уменьшается оплата, но при условии, что в квартире нет приборов учета. Собственник пишет соответствующее заявление в управляющую компанию и прикладывает документы, подтверждающие его отсутствие.

4. По результатам проверок управляющей организацией состояния индивидуальных приборов учета и достоверности передаваемых потребителем их показаний. Если собственник скрывает точные показания приборов учета, занижает их, а при проверке выясняется, что потрачено ресурсов гораздо больше. Кроме того, если счетчик не работает или на нем сорвана пломба, то последует перерасчет с увеличением оплаты.

«Плата за отопление и коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, начисляется исходя из показаний коллективных и общедомовых приборов учета» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нарушения могут быть допущены по любой жилищно-коммунальной услуге»

Получается, что начисления, которые мы получаем в счетах-фактурах, не всегда бывают верны. Какие нарушения встречаются чаще?

В ходе рассмотрения обращений, которые поступают в инспекцию, выявляются как случаи правильного расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, так и неправильного. Количество обращений граждан, по которым в результате проверочных мероприятий выявлены нарушения, составляет около 12%. В числе основных нарушений можно отметить применение в расчете платы за жилищно-коммунальные услуги неверных объемов или неверных площадей, начисление платы за коммунальные услуги при ненадлежащем их предоставлении.

На какие пункты в платежках людям нужно обращать внимание, чтобы не получить лишних начислений? Если возникают сомнения, как самостоятельно проверить начисления?

Нарушения могут быть допущены по любой жилищно-коммунальной услуге. Однако почти по всем указанным в платежном документе услугам потребители могут самостоятельно проверить правильность начислений. К примеру, за жилищные услуги плата рассчитывается исходя из квадратного метра общей площади квартиры и в большинстве случаев исходя из размера платы, установленного органом местного самоуправления.

Плата за коммунальные услуги по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, а также водоотведению рассчитывается исходя из показаний индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии – по нормативам потребления и тарифов, установленных Государственным комитетом РТ по тарифам. Все документы, которыми установлены нормативы потребления коммунальных услуг, а также тарифы на жилищные услуги и коммунальные ресурсы, можно найти в открытом доступе в интернете на официальных сайтах госорганизаций.

Плата за отопление и коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, начисляется исходя из показаний коллективных и общедомовых приборов учета. Самостоятельно проверить начисления почти невозможно, так как при расчете такой платы используются сложные формулы. В случае возникновения вопросов относительно начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги потребитель вправе обратиться в управляющую организацию за разъяснением и ознакомлением с документами, подтверждающими обоснованность расчета такой платы.

«За первое полугодие 2024 года в инспекцию поступило 1461 обращение граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Значительная часть обращений граждан касается правильности расчета платы за отопление»

На что чаще всего жалуются татарстанцы в Госжилинспекцию РТ в части начислений за ЖКУ? Приведите, пожалуйста, несколько примеров.

За первое полугодие 2024 года в инспекцию поступило 1461 обращение граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Значительная часть обращений касается правильности расчета платы за отопление и правильности перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества. Также много обращений было по вопросам расчета платы за коммунальные услуги не по показаниям индивидуальных приборов учета и отказам в перерасчете при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества.

Приведу несколько примеров по Казани. К нам обратился житель многоквартирного дома №32 по ул. Камалеева с вопросом о начислении платы за отопление без учета показаний индивидуальных приборов учета. По результатам рассмотрения обращения был сделан перерасчет и возвращено более 7 тыс. рублей.

Аналогичное обращение поступило от жителей многоквартирного дома №43 по ул. Адоратского. Речь шла о начислении платы за холодное водоснабжение без учета показаний индивидуальных приборов учета. По результатам рассмотрения обращения также сделан возврат жителям на сумму 10 тыс. рублей.

Еще к нам обратились жители многоквартирного дома №38 по ул. Гаврилова по вопросу правильности перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества. В результате рассмотрения обращения выявлено нарушение порядка расчета платы и произведен возврат людям на общую сумму 168 тыс. рублей.

Также в инспекцию обратились жители многоквартирного дома №2 по ул. Заречной по вопросу неверно начисленной платы за отопление. В результате рассмотрения обращения выявлено нарушение при начислении платы и произведен возврат на общую сумму 94 тыс. рублей.