За получение взятки перед судом в РТ предстанет начальник подразделения Ростехнадзора

Начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Марс Зарипов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, Зарипов приказал подчиненным при проведении проверок документации электролабораторий ряда фирм отказывать в регистрации и в выдаче соответствующих свидетельств. Для того, чтобы получить «положительное решение» о готовности электролабораторий, Зарипов, по версии следствия, требовал 160 тысяч рублей.

Мужчину задержали в декабре прошлого года, сразу после получения взятки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.