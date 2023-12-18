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В Татарстане арестовали начальника отдела приволжского Ростехнадзора по делу о взятке
В Казани арестовали начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Марса Зарипова. Его подозревают в получении взятки.
Как стало известно «Татар-информу», сотрудники отдела Зарипова проверяли электролаборатории республиканских фирм и выдавали сертификаты. Однако для того, чтобы получить «положительное решение» о готовности электролабораторий, Зарипов, по версии следствия, требовал 160 тысяч рублей.
Начальника межрегионального отдела задержали экономические полицейские.
Суд отправил Марса Зарипова под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
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