В Татарстане арестовали начальника отдела приволжского Ростехнадзора по делу о взятке

В Казани арестовали начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Марса Зарипова. Его подозревают в получении взятки.

Как стало известно «Татар-информу», сотрудники отдела Зарипова проверяли электролаборатории республиканских фирм и выдавали сертификаты. Однако для того, чтобы получить «положительное решение» о готовности электролабораторий, Зарипов, по версии следствия, требовал 160 тысяч рублей.

Начальника межрегионального отдела задержали экономические полицейские.

Суд отправил Марса Зарипова под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».