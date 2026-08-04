За полгода в Татарстане 227 детей пострадали в ДТП

За шесть месяцев этого года в авариях пострадали 227 детей, шестеро погибли. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«За 6 месяцев этого года произошли 206 дорожных аварий с участием детей, в которых шесть детей погибли, 227 пострадали. В ДТП дети получают черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы или травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, за последнее время произошел ряд резонансных аварий, в которых пострадали дети», – рассказал министр.

Из общего числа пострадавших детей 189 были госпитализированы, 89 детям понадобилась амбулаторная помощь.

Среди резонансных ДТП он отметил аварию, которая произошла 24 июля в Зеленодольске, где погибли шесть человек, в том числе дети. 11 июля в Черемашнском районе РТ пострадали 45 человек. 4 августа в Лаишевском районе РТ в аварии пострадали четыре человека.