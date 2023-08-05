За полгода в нацпроект вовлечено 227 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики

В Татарстане за полгода перевыполнен план по вовлеченности в нацпроект «Производительность труда» предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. По итогам первого полугодия в нацпроект вовлечено 227 предприятий при плановом показателе 204 предприятия. Такие данные приводит Минпромторг РТ.

«По итогам первого полугодия 2023 года в нацпроект вовлечено 227 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики при плановом показателе 204 предприятия. Обучено свыше 4 тысяч сотрудников предприятий (план – 3 313 сотрудников), реализовано 88 проектов по направлению «Бережливое производство» (при плановом показателе 96 проектов)», – отмечает заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Татарстан пятый год реализует мероприятия национального проекта «Производительность труда». При этом, отмечают в ведомстве, республика поддерживает высокую планку выполнения поставленных целей, входя в перечень регионов-лидеров.

Основной целью нацпроекта «Производительность труда» является внедрение культуры бережливого производства на несырьевых предприятиях путем оказания экспертной поддержки по оптимизации производственных и вспомогательных процессов, внедрения lean-технологий и обучения сотрудников.

Предприятиям помимо основного блока обучения предоставляется возможность пройти практический тренинг на фабрике процессов. В республике на Базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан (РЦК Татарстан) действуют две такие фабрики. Одна из них производственная, созданная в 2020 году, и офисная, которая создана в 2021 году.

Фабрики – это учебные площадки, на которых участники в реальном производственном или офисном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства.

По данным Минпромторга РТ, обучение на этих площадках прошли уже 1 747 человек, в том числе на производственной фабрике обучилось 1 496 человек, на офисной фабрике – 251 человек.

«Глядя на итоги первого полугодия и достижение отдельных показателей, останавливаться на достигнутом не собираемся, будем работать на опережение», – прокомментировал Олег Коробченко.

В июле Татарстан принял у себя V федеральный форум «Производительность 360», как регион-лидер по реализации нацпроекта.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.