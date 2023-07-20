«Была некоторая фора»: Татарстан стал первым в нацпроекте «Производительность труда»

Казань была выбрана местом проведения V Международного форума «Производительность 360»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все это – стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики»

Казань была выбрана местом проведения V Международного форума «Производительность 360», так как Татарстан считается лидером среди регионов России по реализации национального проекта «Производительность труда». Конференция собрала свыше 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России.

Приветствие участникам мероприятия направил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что в центре внимания участников форума – реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях.

Конференция собрала свыше 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все это – стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса», – подчеркнул Президент. Для достижения этих целей, по мнению Путина, необходима тесная координация всех уровней власти, регионов, делового сообщества, научных кругов, детальное изучение лучшего опыта и практик.

Кроме того, участников форума в видеообращении поприветствовал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Он отметил, что на протяжении пяти лет в стране успешно реализуется национальный проект «Производительность труда», благодаря которому российские компании активно внедряют культуру бережливого производства, используют преимущества цифровых решений и запускают систему переподготовки кадров.

«На сегодняшний день национальным проектом охвачено уже более четырех с половиной тысяч предприятий, на которых работают около полутора миллионов человек. Опережающий темп роста производительности труда на этих предприятиях составляет 5 процентов», – подчеркнул Белоусов.

Мурат Керефов в первую очередь отметил, что проводить масштабные мероприятия в Татарстане уже становится доброй традицией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Комплексная экосистема поддержки бизнеса»

В этом году главная сессия форума прошла под лозунгом «Бережливые технологии – экономический тренд». Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов в первую очередь отметил, что проводить масштабные мероприятия в Татарстане уже становится доброй традицией.

Переходя к основной повестке, он заявил, что предприятия России, которые участвуют в нацпроекте, наращивают производительность труда с опережающими темпами.

«У нас нацпроект – это уже комплексная экосистема поддержки бизнеса. Количество участников проекта приближается к 5 тысячам, по отраслям – это около 700 видов деятельности и 1,5 млн работников. Это те, кто знает, как реализовывать проекты по бережливому производству, и культивирует культуру этих процессов на предприятиях», – сказал Керефов.

Замминистра отметил четыре основные задачи, которые помогает решать нацпроект:

проблема кадрового дефицита – здесь активно реализуются образовательные программы и уже обучено более 90 тысяч человек;

стимулирование развития критически важных производств и наращивание темпов импортозамещения;

наращивание темпов цифровизации предприятий;

помощь в выводе продукции предприятий на рынки дружественных стран.

«Важно не только реализовывать мероприятия, но и вовремя их донастраивать, сохраняя интерес к нацпроекту», – заявил Керефов. Он также добавил, что количество заявок на участие в нацпроекте постоянно увеличивается.

Николай Соломон: «Вроде бы инструменты одинаковы для всех случаев, но каждый – это эксклюзив» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предприниматели не понимали, что еще могут им предложить»

В свою очередь, генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон рассказал о тех вызовах, которые пришлось решать центру за пять лет реализации национального проекта «Производительность труда».

«Вроде бы инструменты одинаковы для всех случаев, но каждый – это эксклюзив. Это люди, которые в принципе разные. Руководителей много хороших, но они все разные по стилю и мотивации. Поэтому подход всегда эксклюзивный», – поделился Соломон.

Он отметил, что одна из главных сложностей заключается в изменении мышления. По его словам, 80% людей не склонны к изменениям, особенно если это старшее поколение со сложившимися стереотипами.

Плюс к этому в России есть наследие в виде инициативонаказуемости, которое противоречит той культуре, которой посвящен национальный проект.

По словам Соломона, самым сложным было создать систему на уровне государства, в которой есть ресурсы и высококвалифицированные специалисты для помощи бизнесу.

«Это был первый миф, с которым нужно было бороться. Потому что предприниматели не понимали, что еще могут им предложить помимо льготных кредитов и налоговых послаблений», – отметил гендиректор ФЦК.

Он отметил, что есть определенные нюансы в реализации нацпроекта. «До настоящего момента услуги по нацпроекту предоставляются бесплатно, хоть и по инициативе компании. Я считаю, что это не всегда работает. Как с абонементом в фитнес-клуб: если не потратил ни копейки, то и ходить туда не будешь», – считает Соломон.

После пленарной сессии Мурат Керефов вручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину награду за победу республики в рейтинге нацпроекта «Производительность труда» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы использовали наш колоссальный опыт в сфере производительности труда»

После пленарной сессии Мурат Керефов вручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину награду за победу республики в рейтинге нацпроекта «Производительность труда».

Песошин отметил, что Татарстан всегда стремится к высоким показателям во всех отраслях и приятно, что именно он стал регионом-лидером в реализации национального проекта «Производительность труда».

По его словам, первое место в рейтинге регионов — результат длительной и кропотливой работы. Причем заниматься повышением эффективности предприятий в Татарстане начали задолго до нацпроекта. Еще в 2012 году власти РТ утвердили республиканскую программу по внедрению бережливого производства, которая прошла ряд модификаций и действует до настоящего времени параллельно с национальным проектом.

«Можно сказать, у нас была некоторая фора. Нам не требовалось время для разгона, мы использовали наш колоссальный опыт в сфере производительности труда, что и позволило нам оказаться в лидерах. Если правила не изменятся, мы готовы принять и следующий форум», — заметил он.

К настоящему моменту в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, инструментам повышения производительности обучено более 4 тысяч человек. «Татарстан — развитый промышленный регион, поэтому больше половины участников нацпроекта — предприятия обрабатывающих отраслей», — поделился Песошин.

Он отметил, что участие в национальном проекте также обеспечило достойный эффект. Так, при расходах государства в объеме 637 млн рублей республика получила прирост добавленной стоимости в 21,3 млрд рублей.

Олег Коробченко: «Очень почетно получить первое место в реализации нацпроекта и право проводить этот масштабный форум» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На рынке подобные знания обошлись бы компаниям в миллионы»

Свою признательность Минэкономразвития России за высокую оценку Татарстана выразил также вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Он отметил, что предприятия Татарстана за пять лет реализации национального проекта убедились, насколько действенна государственная поддержка.

«Очень почетно получить первое место в реализации нацпроекта и право проводить этот масштабный форум», – подчеркнул министр.

Коробченко уверен, что лидерские позиции Татарстана в этом нацпроекте – это заслуга предприятий республики, которые стремятся развиваться быстрее рынка, достойно конкурируют с компаниями мирового уровня. При этом, несмотря на сложности, участники нацпроекта не сворачивают мероприятия по повышению производительности труда.

«Ожидаем, что после форума „Производительность 360“ количество участников нацпроекта возрастет. Ведь та информация, которую за два дня получат предприятия, бесценна. На рынке подобные знания обошлись бы компаниям в миллионы, а нацпроект дает возможность получить их бесплатно», — заключил министр.