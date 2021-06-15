За полгода смертность в Татарстане снизилась почти на 12%

За первые пять месяцев 2021 года смертность в Татарстане снизилась почти на 12%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Снижение смертности в Татарстане регистрируется ежемесячно. За первые пять месяцев этого года она снизилась на 11,56%», — отметил глава ведомства.

Этот показатель в РТ на январь 2021 года составлял 14,7 на тысячу жителей, а уже к маю он уменьшился до 13. Для сравнения: в январе — феврале этот же показатель в Приволжском федеральном округе равнялся 17,1, по России — 16,6. К апрелю по ПФО он снизился до 16,4, по России — до 15,7.

Министр добавил, что чаще всего татарстанцы умирают из-за болезней системы кровообращения — таких более 43%. На втором месте — онкология (13%), на третьем — неустановленные причины, причем почти 79% людей из этой категории умерли от старости.