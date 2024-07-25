За полгода по нацпроекту «МСП» в Татарстане оказали 17 тыс. бесплатных услуг

За первое полугодие 2024 года бизнесмены Татарстана получили более 17 тыс. бесплатных услуг в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Все они были оформлены в онлайн формате, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В ведомстве напомнили, что в республике для предпринимателей доступны комплексные и специализированные услуги для развития бизнеса. Это рекламное и онлайн-продвижение продуктов, товаров и услуг, участие в различных выставочных мероприятиях в России и за границей, обучающие и акселерационные программы, в том числе по e-commerce, и так далее.

Сейчас центр «Мой бизнес» занимается приемом заявок на услугу по повышению квалификации сотрудников, работающих на маркетплейсах, рекламное продвижение и предоставление бесплатного доступа к сервисам по сдаче отчетности и другие услуги. Подать заявку можно онлайн на Цифровой платформе МСП.РФ.

Господдержка бизнеса и самозанятых в Республике Татарстан реализуется Министерством экономики РТ и подведомственными институтами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как и все национальные проекты, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.