Татарстан вошел в топ регионов-лидеров по объему закупок у МСБ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам первого полугодия 2024 года заняла третье место среди регионов по общему объему закупок у малого и среднего бизнеса крупнейшими заказчиками. Сумма таких закупок составила около 225 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Татарстан по этому показателю опередили только столицы: Москва, где сумма закупок у МСП-поставщиков превысила 1 трлн 670 млрд рублей, и Санкт-Петербург, где их сумма почти достигла 387 млрд рублей.

В целом по стране общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса в рамках федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) по итогам первого полугодия составил свыше 4,14 трлн рублей.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в годовом выражении объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос на 62% (почти на 1,6 трлн рублей). «Одновременно на 21% увеличилась численность поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Их общее количество в первом полугодии выросло более чем на 25 тыс. и превысило 143 тыс.», — уточнил он.

В топ крупнейших заказчиков по объему закупок у МСП-поставщиков по итогам первого полугодия вошли РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк и «Россети Московский регион».

Компании с государственным участием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок в рамках 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса. Исполнение этой квоты контролирует Корпорация МСП и власти регионов. Объем закупок включен в показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал, как и другие нацпроекты, Президент РФ Владимир Путин.