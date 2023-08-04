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За полгода миграционный прирост в Татарстане повысился на 37%
Прирост мигрантов в Татарстане за шесть месяцев 2023 года увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на данные Татарстанстата.
С января по май этого года в республику приехали 3 тыс. 280 человек из стран ближнего зарубежья. За пять последних месяцев миграционный прирост наблюдается в половине регионов Приволжского федерального округа.
Напомним, ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал приобщать приезжих в Татарстане к культуре и традициям татарского народа. По его мнению, мигрантов в регион привлекают, прежде всего, широкие возможности для учебы и трудоустройства.
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