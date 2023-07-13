Мухаметшин заявил о необходимости приобщать мигрантов к культуре Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Прибывающих в Татарстан мигрантов необходимо приобщать к культуре республики, знакомить с традициями и обычаями населяющих ее народов. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе, прошедшем в Доме дружбы народов региона, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Татарстан остается для мигрантов привлекательным регионом с точки зрения работы и проживания. Большое количество иностранных граждан, прибывающих в республику, останавливаются в Казани, остальные для проживания и заработка выбирают такие города, как Набережные Челны, Альметьевск и Елабуга. Наша задача — проанализировать миграционный поток, выяснить, как прибывающие адаптируются в Татарстане, чем занимаются. Обстановка в мире обязывает держать вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений на постоянном контроле», — подчеркнул политик в своей вступительной речи.

Отдельно Мухаметшин остановился на работе Ассамблеи народов Татарстана, которая направлена в том числе и на объединение национально-культурных автономий. Он поблагодарил их руководителей и активистов за активное участие в крупных республиканских этнокультурных мероприятиях.

«Такие праздники объединяют наши народы, приобщают к культуре, знакомят с традициями и обычаями, это фундаментальные ценности. Наша задача — привить уважение, приобщить вновь прибывших мигрантов к богатой культуре нашего многонационального народа, чтобы республика жила в мире и согласии», — заметил Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин также попросил глав национально-культурных автономий усилить работу с прибывающими в регион соотечественниками, приглашать их на встречи и мероприятия. В связи с этим он напомнил, что 2023-й Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым объявлен в республике Годом национальных культур и традиций.

Участники круглого стола выслушали доклады о миграционной ситуации и о правонарушениях, совершенных иностранными гражданами на территории Татарстана, а также об изменениях норм законодательства РФ, касающихся национально-культурных объединений Ассамблеи народов РТ.

Сегодня же Фарид Мухаметшин на пресс-конференции выразил уверенность, что мигрантов в Татарстане привлекает работа и учеба.